В Петербурге из госорганов уволили водителей, которые закрывали номера на платных парковках

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

Алена Соколова

Фото: скриншот с сайта YouTube.com

Председатель Законодательного собрания города Александр Бельский подчеркнул, что все водители обязаны оплачивать парковку.

Из Смольного уволили нескольких водителей, которые закрывали номера своих машин, останавливаясь на платных парковках. Об этом рассказал председатель ЗакСа Санкт-Петербурга Александр Бельский.

«Насколько я знаю, есть уже водители, которые были из Смольного уволены. Все должны оплачивать парковку. Мой водитель оплачивает парковку», — заявил Бельский.

Парламентарий подчеркнул, что сотрудники Смольного могут не рассчитывать на исключения, так как закон должны исполнять все. Бельский добавил, что петербургские депутаты реагируют на публикуемые в соцсетях фото и видео правонарушений.

Сейчас платная парковка действует в Центральном и Адмиралтейском районах Северной столицы. В течение этого года её также введут в Петроградском, Василеостровском и Крестовском районах.