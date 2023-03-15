В Бердске на 79-м году жизни скончался Борис Ивлев

Аргументы Недели → Общество 13+

Фото: соцсети спортивной школы «Авангард»

Умер тренер-преподаватель по баскетболу спортивной школы «Авангард» Борис Егорович Ивлев.

Свыше 50 лет своей профессиональной деятельности Ивлев тренировал баскетболистов.

В 1972 году именно он возглавил созданную при БЭМЗе школу «Авангард».

После распада СССР воспитанницы Бориса Ивлева выступали в именитых баскетбольных клубах высших девизионов, занимали первые места.

Борис Егорович Ивлев на протяжении не одного десятка лет был несменным тренером женской сборной Бердска, которая являлась многократным победителем Чемпионатов и Кубков Новосибирского области.

Большинство его воспитанниц связали свою трудовую деятельность со сферой физической культуры, спорта и здорового образа жизни.

Прощание с Борисом Ивлевым состоится 16 марта в 12.00 в прощальном зале по адресу: Бердск, ул. Солнечная, 11а/1.