В Бердске на 79-м году жизни скончался Борис Ивлев

Умер тренер-преподаватель по баскетболу спортивной школы «Авангард» Борис Егорович Ивлев.
Свыше 50 лет своей профессиональной деятельности Ивлев тренировал баскетболистов.
В 1972 году именно он возглавил созданную при БЭМЗе школу «Авангард».
После распада СССР воспитанницы Бориса Ивлева выступали в именитых баскетбольных клубах высших девизионов, занимали первые места.
Борис Егорович Ивлев на протяжении не одного десятка лет был несменным тренером женской сборной Бердска, которая являлась многократным победителем Чемпионатов и Кубков Новосибирского области.
Большинство его воспитанниц связали свою трудовую деятельность со сферой физической культуры, спорта и здорового образа жизни.
Прощание с Борисом Ивлевым состоится 16 марта в 12.00 в прощальном зале по адресу: Бердск, ул. Солнечная, 11а/1.