Заслуженный тренер России по шахматам Наум Рашковский скончался в возрасте 76 лет

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Пресс-служба Федерации шахмат России сообщила о смерти двукратного чемпиона РСФСР по шахматам, заслуженного тренера России Наума Рашковского.

Отмечается, что Рашковский скончался в возрасте 76 лет после тяжелой болезни.

«Федерация шахмат России выражает искренние соболезнования родным и близким Наума Николаевича. Преподаватель по профессии, Рашковский проявил себя не только хорошим шахматистом-практиком, но и опытным наставником и педагогом», — пишет официальный сайт Федерации Шахмат России.

Наум Рашковский – чемпион РСФСР 1974 и 1976 годов. Под его руководством российская мужская сборная одержала победу во Всемирной шахматной олимпиаде в 2002 году.