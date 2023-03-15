Вильнюс: в общественном туалете нашли труп мужчины, который пролежал там 12 дней

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Вопиющий случай произошел в столице Литвы – в общественном туалете Вильнюса нашли труп мужчины, который, как выяснилось потом, пролежал там 12 дней. Как могло такое произойти в одной из столиц ЕС?

По информации литовских СМИ, труп обнаружили сотрудники супермаркета, где и находился туалет для посетителей – они не смогли открыть дверцу одной из кабин и вызвали пожарно-спасательную службу Литвы, так как заподозрили, что там есть кто-то… Позже выяснилось, что данный туалет был закрыт несколько дней…

По неофициальной информации, на теле мертвого мужчины нет признаков насилия. Личность была установлена – им оказался гражданин Литвы, который несколько раз попадал в поле зрения правоохранительных органов в связи с употреблением наркотиков.