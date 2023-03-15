Депутат парламента Латвии Рамона Петравича: Недовольство народа растет

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Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Парламент Латвии рассмотрел запрос оппозиционных партий об отставке министра обороны страны Инары Мурниеце. Запрос был отклонен. Почему?

Оппозиционные партии Сейма Латвии подали запрос об отставке министра обороны страны Инары Мурниеце в связи с «пропажей» 330 миллионов евро, которые «ушли» на закупку продовольствия для латвийской армии.

По факту «исчезновения» заведено уголовное дело. Министр обороны Латвии Инара Мурниеце «косвенно» признала и свою вину в данном «инциденте», но расставаться с хлебным местом не желает!

А вот оппозиционные партии Сейма страны подали запрос об отставке министра обороны… Парламент Латвии рассмотрел запрос и отклонил его… «Исчезновение» миллионов – не повод, видимо, для того, чтобы г-жа Мурниеце осталась безработной…

Комментарии депутата парламента Латвии Рамоны Петравичи специально для «АН»:

«То, что запрос будет отклонен, увы, было ясно заранее… Да, дело о пропаже такой огромной суммы – грандиозный скандал! И наша партия «Латвия на первом месте» продолжает настаивать на отставке г-жи Мурниеце – она не могла не знать, что происходит в ее ведомстве. Вы посмотрите, что происходит в стране – здравоохранение пребывает в плачевном состоянии, учителя начнут забастовку, а тут еще такой скандал! Кто будет возвращать эти деньги в государственную казну? Понятно, что налогоплательщики! Недовольство народа растет! А это значит, что люди доведены и могут выйти на улицу. Я не исключаю, что в стране могут произойти внеочередные выборы…»

Удивительно, что правящая коалиция Нацблок называет пропажу миллионов … «некрасивой историей»… Да, вот так пожурили националисты свою коллегу – мол, некрасиво все это…

Вот тут уж не выдержали адекватные депутаты парламента – высказали свое отношение к происходящему:

«Один коллега из правящей коалиции сказал, что вся эта история выглядит «некрасиво»… Извините, но некрасиво не позвонить девушке после секса с ней, а в данном случае речь идет об ответственности, в том числе и политической!» - заявил депутат парламента Эдмундс Зивтиньш.

Что может спасти налогоплательщиков от безбожного воровства государственного бюджета? Только выход на улицы! Иначе, Латвия перестанет существовать, как экономически, так и политически.