В Петербурге на полгода закроют одно из колец КАДа

Движение транспорта будет доступно лишь по одной полосе в каждом направлении внутреннего кольца.
Внешнее кольцо КАД Санкт-Петербурга между ЗСД и Приморским шоссе полностью перекроют на срок в шесть месяцев, заявили в ФКУ Упродор «Северо-Запад».
Движение автомобилей будет осуществляться лишь по внутреннему кольцу КАДа. При этом для пользования сделают доступной только одну полосу в каждом направлении с 15 апреля по 15 октября. К осени 2026 года дорожные рабочие намерены расширить 11-километровый участок дороги до шести полос.
На месте проведения работ будут установлены сигнальные фонари, барьеры и конусы. Информацию об ограничении проезда выведут на цифровое табло КАДа.
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