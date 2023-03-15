В Петербурге на полгода закроют одно из колец КАДа

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Елена Соколова

Фото: canva.com

Движение транспорта будет доступно лишь по одной полосе в каждом направлении внутреннего кольца.

Внешнее кольцо КАД Санкт-Петербурга между ЗСД и Приморским шоссе полностью перекроют на срок в шесть месяцев, заявили в ФКУ Упродор «Северо-Запад».

Движение автомобилей будет осуществляться лишь по внутреннему кольцу КАДа. При этом для пользования сделают доступной только одну полосу в каждом направлении с 15 апреля по 15 октября. К осени 2026 года дорожные рабочие намерены расширить 11-километровый участок дороги до шести полос.

На месте проведения работ будут установлены сигнальные фонари, барьеры и конусы. Информацию об ограничении проезда выведут на цифровое табло КАДа.