Петербургские сотрудники Wildberries объявили забастовку

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

Елена Соколова

Фото: скриншот с сайта YouTube.com



Работники отказываются работать из-за задержки заработных плат и новой системы штрафов.

Сотрудники маркетплейса Wildberries в Санкт-Петербурге отказываются работать из-за задержки зарплаты и новой системы штрафов. В городе выдачу приостановили в нескольких пунктах.

Как сообщали петербургские СМИ, на входе в пункты выдачи на Гражданском и Большеохтинском проспектах были наклеены объявления о забастовках. Стало известно, что товары, которые привозят со складов в Коледино и Шушарах, могут приходить с задержкой.

При этом некоторые пункты выдачи не закрывали, так как было необходимо согласование начальства. Сотрудники просили клиентов пока что не заказывать товары, чтобы таким образом поддержать их в этой ситуации. Работники пожаловались на низкие зарплаты, которые, к тому же, задерживают. Также стало известно, что к забастовкам привело депремирование за брак в размере 20 процентов от стоимости товара. Даже если изначально бракованная вещь пришла со склада, сотрудника оштрафуют.