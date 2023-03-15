Обман средь бела дня: «халатность» чиновников в регионах

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Жители Полысаева Кемеровской области пожаловались на то, что фасад и боковые стены старого деревянного общежития завесили баннером с изображением нового дома. По данным телеграм-канала «Сибирьмедиа», губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв на днях в сопровождении федеральных СМИ должен открыть новый детский сад, который построили по соседству с деревянным бараком-общежитием. В администрации Полысаева прокомментировали эту информацию. Там пояснили, что здание готовится к сносу, но за неимением такой возможности на данный момент, общежитие решили привести в «нормальный вид» уже сейчас.

Двухэтажный дом по адресу улица Панферова, 19 находится в микрорайоне Первое Полысаево, в конце 40-х годов прошлого столетия подобные сооружения здесь возводили пленные немецкие солдаты. Изначально предполагалось, что здания будут использоваться в качестве временного жилья для работников расположенной в двухстах метрах шахты «Полысаевская». Однако после ликвидации шахты и передачи общежития муниципалитету в начале 2000-х жители дома семидесятилетней давности оказались предоставленными самим себе. После многочисленных запросов в администрацию и неоднократных обращений в суд ситуация не изменилась, а на одном из судебных заседаний была получена информация о том, что по документам здание давно «расселено и снесено».

Общежитие было обследовано межведомственной комиссией на предмет пригодности для проживания и было рекомендовано к сносу. Но поскольку проживающие в доме граждане не являются собственниками или нанимателями по договорам социального найма, «включить данное общежитие в действующую программу по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда не предоставляется возможным», сообщил заместитель главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству Капичников Владимир Иванович. На данный момент администрацией округа «рассматриваются возможные варианты расселения жителей».

Два дня назад, 13 марта, в Саратовской области были задержаны подозреваемые по уголовному делу о смерти девочки после падения на нее футбольных ворот. Под следствие попал бывший директор ООО «Энгельсремонт» Михаил Косов и глава Безымянского МО Энгельсского района Елена Услонцева, которая также является председателем собрания депутатов Энгельсского района. По данным следствия, днем 11 марта на спортивной площадке на улице Школьной села Титоренко 10-летняя девочка залезла на не закреплённые ворота для мини-футбола, которые при раскачивании упали прямо на неё. Вечером того же дня пострадавшая скончалась в Саратовской областной детской больнице от тяжелых травм головы.

Работы по обустройству спортивной площадки по улице Школьной в Титоренко проводились в 2021 году, они обошлись в 1 млн 965,5 тысячи рублей. Согласно размещенным на портале «Госзакупки» документам, контракт был заключен между главой Безымянского муниципального образования Еленой Услонцевой и ООО «Энгельсремонт» в лице директора Михаила Косова. При благоустройстве спортивной площадки ворота должны были крепиться анкерными болтами. По версии следствия, Елена Услонцева знала, что работы были проведены ненадлежащим образом, но приняла работы, подписав соответствующий акт.

Изначально Услонцеву заподозрили в халатности, но позже статью переквалифицировали. Поскольку обвиняемая ранее не имела судимости, по месту жительства характеризуется положительно и страдает рядом заболеваний, ей было предъявлено обвинение по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения, решением стал «запрет определенных действий».

В Горном Алтае возбудили дело о халатности чиновников районной администрации, было заявлено СУ СК РФ по республике Алтай. По данным ведомства, это привело к нарушению прав 98 жителей льготной категории на бесплатное предоставление земельных участков.

«Майминским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Алтай по материалам доследственной проверки, проведенной по заявлению жительницы Чемальского района, обратившейся на личный прием к руководителю следственного управления, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», - заявил источник.

По предварительным данным, в период с 22 октября 2019 года по настоящее время должностные лица администрации МО «Чемальский район» не исполняли свои обязанности по рассмотрению заявлений на получение земельных участков в собственность граждан льготной категории. В число таких, в свою очередь, входят граждане, имеющие трех и более детей, ветераны боевых действий, члены молодых семей, проживающие в сельской местности и др. 98 жителей Чепошского поселения в результате преступного бездействия местных чиновников не были своевременно поставлены на соответствующий учет, поэтому не имели возможность получить земельный участок в собственность бесплатно.

В настоящее время следователями проводятся неотложные следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательственной базы, на установление всех фактических обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.