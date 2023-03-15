В Москве и Подмосковье из-за гололедицы продлили «желтый» уровень опасности

В Москве и Подмосковье продлили «желтый» уровень опасности из-за гололедицы. Об этом сегодня сообщил Гидрометцентр России.
«Период предупреждения — до 12:00 17 марта. Местами гололедица», — пишет пресс-служба.
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15 марта 2023, 14:49 Источник: Гидрометцентр России
В Москве и Подмосковье продлили «желтый» уровень опасности из-за гололедицы. Об этом сегодня сообщил Гидрометцентр России.
«Период предупреждения — до 12:00 17 марта. Местами гололедица», — пишет пресс-служба.
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