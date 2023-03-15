Певица Алена Кравец хочет предложить Ахеджаковой работу в театральной студии на Рублевке

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Источник: МК

В Сети неоднократно появлялась информация о том, что Лию Ахеджакову уволили из театра «Современник» за антироссийскую позицию. Поводом послужили недовольные письма россиян, которые посчитали, что актриса не имеет права продолжать служить в культурном учреждении.

Театр, в свою очередь, заявил, что артистку никто не увольнял. Однако спектаклей с её участием до сих пор нет.

Певица Алена Кравец заявила изданию «МК», что нашла новую работу Ахеджаковой. Она хочет предложить актрисе трудоустроиться педагогом в театральной студии на Рублевке.

«Деньги хорошие предлагают – до 20 тысяч за занятие. То есть оплата хорошая – и на хлеб хватит, и на масло, и икру можно есть ложками», – заявила Кравец.