Ирина Меладзе сообщила, что её 84-летний отец находится в зоне боевых действий

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Источник: starhit.ru

Бывшая супруга Валерия Меладзе Ирина призналась, что в её жизни наступили не самые лучшие времена. Своими эмоциями женщина поделилась в личном блоге.

«Общая боль от происходящего не отпускает ни на минуту, тем более что мой 84-летний отец, который нуждается в уходе, остался в зоне боевых действий практически один. Добавились личные проблемы… Много было слез и невыносимости происходящего, но в какой-то момент я поняла — еще немного и уплыву», — рассказала Меладзе.

Предполагается, что отец женщины живет в Днепропетровской области, где и родилась Ирина.

Также экс-супруга артиста заявила, что несмотря на трудности, она старается жить дальше и не смотреть телевизор.