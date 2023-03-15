Ирина Меладзе сообщила, что её 84-летний отец находится в зоне боевых действий

Бывшая супруга Валерия Меладзе Ирина призналась, что в её жизни наступили не самые лучшие времена. Своими эмоциями женщина поделилась в личном блоге.
«Общая боль от происходящего не отпускает ни на минуту, тем более что мой 84-летний отец, который нуждается в уходе, остался в зоне боевых действий практически один. Добавились личные проблемы… Много было слез и невыносимости происходящего, но в какой-то момент я поняла — еще немного и уплыву», — рассказала Меладзе.
Предполагается, что отец женщины живет в Днепропетровской области, где и родилась Ирина.
Также экс-супруга артиста заявила, что несмотря на трудности, она старается жить дальше и не смотреть телевизор.