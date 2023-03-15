Американский священник Глисон: многие люди в США «не против России», а несколько тысяч христиан Запада мечтают жить в РФ

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Источник: РИА Новости

Американский священник Иосиф Глисон заявил, что несколько тысяч христиан на Западе хотят жить в России. По его словам, множество американцев, канадцев, британцев и австралийцев мечтает сменить гражданство.

«Они знают, что здесь Бог, что здесь истинная вера. Я сам переехал в Россию, потому что Верховный суд США разрешил однополые браки», – сказал Иосиф.

Также священник добавил, что многие простые американцы на самом деле «не против России», в отличии от правительства США.

Сам Глисон живет в РФ с 2017 года. Он служит в деревне Красново Ярославской области.