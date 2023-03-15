Олег Шелягов рассказал о передовых экологических способах похорон

Аргументы Недели → Общество 13+

Источник: Олег Шелягов

Конечно, вопросы экологии активно обсуждаются в Правительстве нашей страны. Но только не в похоронном деле... Здесь-то с "простыми" вопросами разобраться (коррупцией и вымогательством) - не до экологии точно!

А экоактивисты из разных стран мира считают, что традиционные захоронения и кремация наносят огромный вред окружающей среде. Ежегодно в мире на кладбищах используют сотни тысяч тонн стали и десятки миллионов тонн бетона. Плюс ещё добавьте миллионы литров жидкости для бальзамирования!

Считается, что каждая кремация, во время которой тела сжигают с помощью пропановых горелок, приводят к выбросам парниковых газов, эквивалентных проезду 800 км на автомобиле!

Представители "их" похоронного бизнеса не растерялись и быстро отреагировали на запросы современного общества - нашли не только более дешёвые, но и более экологичные способы захоронения.

Компостирование

Компостирование человеческого тела или террамирование - это процесс естественной биологической редукции человека в резервуаре. Останки помещаются в тёплый стальной сосуд, добавляется вода, мульча и ускоряющие разложение микроорганизмы. Примерно через 45 дней тело умершего превращается в питательную почву размером чуть менее одного метра кубического. Она возвращается родственникам или... выкупается правительством для восстановления лесов после вырубки и пожаров.

Экологичные захоронения

Тело накрывается пледом или одеждой усопшего и кладут в биоразлагаемый гроб из дерева, бамбука или картона. Запрещается бальзамирование и установка надгробных плит над могилой. Такие варианты предлагают и оплачивают организации, занимающиеся реорганизацией бывших промзон, и используют для рекультивации земель промназначения...

Кремация в воде

Процесс щелочного гидролиза, предполагающий погружение тела в чан с горячей щелочной кислотой. Мягкие ткани рассасываются в течение нескольких часов, кости измельчаются в порошок. В результате получается жидкость чайного цвета, состоящая из богатого коктейля солей, сахаров и аминокислот. Такая "смесь" имеет популярность у сельхозпроизводителей, выкупающих её у похоронных бюро и использующих в качестве питательного удобрения.

Конечно, все эти варианты дёшевы (или даже бесплатны) для заказчика, но ментально пока не для нашего общества.

Мы только начинаем привыкать к кремации. Да и экология нас вообще не интересует, когда мы прощаемся с родными и близкими!