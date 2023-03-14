Эксперт Литовкин: скопление боевой авиации в Запорожье свидетельствует о готовящемся наступлении ВСУ

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Источник: Вечерняя Москва

Edgar GutiÃ©rrez / globallookpress.com

Украина перебрасывает свою военную авиацию в направлении Запорожского региона, что может означать активную подготовку ВСУ к наступлению на территории Запорожья. Об этом во время беседы с интернет-изданием «Вечерняя Москва» рассказал военный эксперт Владимир Литовкин.

Согласно словам специалиста, украинские военные попытаются использовать авиацию на запорожском направлении, чтобы обратно отвоевать территории области. Однако, как отметил собеседник «ВМ», у ВВС страны сильно ограничены ресурсы. Сама же боевая техника сразу же уничтожается, стоит ей только вылететь.

«При наступлении авиация особенно важна. Например, танки без прикрытия с воздуха — просто удобная цель для поражения», - заключил Литовкин.