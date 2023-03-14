На 83-м году жизни скончался Чрезвычайный и Полномочный Посол в отставке Валерий Лощинин

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Фото: mid.ru

Трагическую новость сообщили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации.

Заслуженный работник дипломатической службы Российской Федерации умер 14 марта 2023 года.

Валерий Васильевич Лощинин родился 11 сентября 1940 года в Москве.

Окончил Белорусский государственный университет (1964), Дипломатическую академию МИД СССР (1977).

В 1965 году поступил на дипломатическую службу. Прошел путь от третьего секретаря МИД БССР до Первого заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации и Постоянного представителя Российской Федерации при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

«Выдающийся дипломат и государственный деятель, человек исключительной преданности делу, В.В.Лощинин самоотверженно отстаивал интересы нашей страны на самых ответственных постах, в том числе в качестве Директора Второго Европейского департамента МИД России (1995-1996 гг.), Посла Российской Федерации в Белоруссии (1996-1999 гг.), Постоянного представителя Российской Федерации при международных организациях в Вене (1999-2001 гг.), статс-секретаря – заместителя/Первого заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации (2001-2005 гг.), Постоянного представителя Российской Федерации при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве (2005-2011 гг.)», - сообщает пресс-служба МИД РФ.

По завершении работы в системе МИД занимал пост помощника Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.