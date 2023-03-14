Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

16 марта у националистов Латвии «памятный день» - в столице Латвии пройдет шествие латышских легионеров СС и их последователей. Служба Государственной безопасности Латвии пребывает в волнении – «есть риск противоправных действий прокремлевских лиц»…

А если есть риск, по мнению СГБ Латвии, то следует о любых действиях, «провокациях» против шествия латышских легионеров СС, немедленно сообщать службе.

СГБ призывает людей при столкновении с провокационными действиями 16 марта не реагировать на них и информировать ответственные службы. Те, кто располагает информацией о запланированных на 16 марта незаконных действиях, могут сообщить об этом в СГБ по телефону или электронной почте в любое время суток.

Тех, кто станет 16 марта свидетелями подобных действий, просят немедленно сообщать об этом в Государственную полицию.

СГБ напоминает, что за такие публичные действия, как публичное оправдание и прославление геноцида, преступлений против человечности, против мира и военных преступлений, призывы к геноциду, агрессивной войне, действия, направленные на разжигание национальной, этнической, расовой или религиозной вражды, предусмотрена уголовная ответственность.

Поразительное «напоминание» государственной службы Латвии – в столице пройдет шествие военных преступников, которых осудил Нюрнбергский трибунал, а государственные деятели Латвии не считают, что преступление против человечности – есть преступление…