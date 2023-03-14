Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

Новый формат ток-шоу «Нетрудный подросток» начали снимать в Петербурге

, 19:18

Новый формат ток-шоу «Нетрудный подросток» начали снимать в Петербурге
Фото: Скриншот YouTube. Шоу "Нетрудный подросток"

В нем представители разных поколений обсуждают актуальные проблемы.
В Санкт-Петербурге стартовали съемки ток-шоу «Нетрудный ребенок» в новом формате. Теперь шоу будет идти в рамках проекта с одноименным названием фонда «Подари мне крылья».
Участники программы – ведущий и два гостя. Один из них является представителем современной молодежи, а второй – взрослым человеком. Гости разговаривают на интересующую их тему, а ведущий шоу «регулирует» ритм обсуждения. В студии также находятся зрители, которые задают вопросы спорящим и высказывают свое мнение. Каждая передача завершается голосованием.
По словам куратора проекта Ольги Павловой, такой формат ток-шоу поможет понять обществу, что можно находить общий язык и проявлять уважение к оппоненту в диалоге.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram