Новый формат ток-шоу «Нетрудный подросток» начали снимать в Петербурге

В нем представители разных поколений обсуждают актуальные проблемы.
В Санкт-Петербурге стартовали съемки ток-шоу «Нетрудный ребенок» в новом формате. Теперь шоу будет идти в рамках проекта с одноименным названием фонда «Подари мне крылья».
Участники программы – ведущий и два гостя. Один из них является представителем современной молодежи, а второй – взрослым человеком. Гости разговаривают на интересующую их тему, а ведущий шоу «регулирует» ритм обсуждения. В студии также находятся зрители, которые задают вопросы спорящим и высказывают свое мнение. Каждая передача завершается голосованием.
По словам куратора проекта Ольги Павловой, такой формат ток-шоу поможет понять обществу, что можно находить общий язык и проявлять уважение к оппоненту в диалоге.
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