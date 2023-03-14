Банда призывного возраста беспредельничала в Севастополе

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Источник: Аргументы недели-Крым

Сколько на счету ОПГ было случаев вымогательства с применением насилия установит следствие.

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении четверых студентов одного из севастопольских вузов, подозреваемых в похищении человека группой лиц по предварительному сговору из корыстных мотивов (п.п. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ).

Установлено, что в ночь на 13 марта текущего года молодые люди в возрасте 19-22 лет близ букмекерской конторы по проспекту Юрия Гагарина насильно усадили в автомобиль «Киа Рио» своего знакомого, который, играя на ставках, задолжал им 250 тысяч рублей. С целью возврата денег, а сумму долга сообщники теперь подняли до 500 тысяч, потерпевшего избили и возили по городу в багажнике машины.

Под утро похищенного привезли в микрофинансовую организацию, чтобы тот взял кредит для возврата долга. Мужчине удалось отправить супруге сообщение с геолокацией, после чего он был оперативно освобожден прибывшими к месту сотрудниками полиции.