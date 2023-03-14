Националисты Латвии заявили, что Рига не была освобождена Красной Армией в 1944 году

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Националисты Латвии озабочены только тем, как бы «лучше» переписать историю… Чтобы латышские легионеры СС стали «героями», а Красная Армия предстала «врагом». Дело дошло до того, что озверевшие националисты Латвии заявили, что боев в 1944 году за Ригу просто не было…

Да, так и заявили нацпатриоты-националисты Латвии, что боев за Ригу в 1944 году просто не было, а значит и нет погибших…

Вот так нагло нацисты Латвии переписывают историю – почему же они это делают?

В первую очередь, чтобы обелить себя за то, что демонтирован памятник Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков – мол, боев «не было», а значит и память «не нужна».

Видимо, так эта идея нацистам Латвии понравилась, что они состряпали письмо, которое отправили в латвийский совет по памятникам, чтобы заручиться поддержкой в очередном сносе монумента погибшим воинам 245-й стрелковой дивизии… Кстати, этот монумент находится на месте захоронения 133 солдат вышеупомянутой дивизии… Солдат Красной Армии…

«Известно, что боев за Ригу не было, а значит и нет погибших. Все это советская пропаганда, поэтому предлагаем снести памятник, но не трогать захоронений», - сказано в заявлении Нацблока.

Каким же образом можно снести монумент, который находится в месте захоронений, и при этом не потревожить прах? Невозможно!

На это и рассчитывают нацисты Латвии – мол, мы же «оговорили» этот момент, а что там сделали «работяги» - нас не касается.

Очередная ложь, издевательство, вандализм, нацизм.

Интересно, а почему вдруг решили националисты из правительства Латвии, что боев за освобождение Риги не было? Я так понимаю, что в полнолуние правящая коалиция нацистов парламента, разумеется, в полном составе, вызвала дух Адольфа Гитлера, который и надоумил нацпатриотов как сказать, чтобы «сформировать» мнение…

А теперь обратимся к историческим фактам, которые имеются в военных архивах Латвии, и, конечно, России:

«75 лет назад в ходе Рижской операции советскими войсками была освобождена Рига. В операции по освобождению города принимали участие войска 3-го Прибалтийского фронта (генерал армии И.И. Масленников), в том числе 67-я армия (генерал-лейтенант В.З. Романовский), 61-я армия (генерал-полковник П.А. Белов), 1-я ударная армия (генерал-лейтенант Н.Д. Захватаев); войска 2-го Прибалтийского фронта (генерал армии А.И. Ерёменко), в том числе 10-я гвардейская армия (генерал-лейтенант М.И. Казаков); при поддержке 14-й воздушной армии (генерал-лейтенант авиации И.П. Журавлев), 15-й воздушной армии (генерал-полковник авиации Н.Ф. Науменко) и авиации дальнего действия (маршал авиации А.Е. Голованов).

Согласно документу вечером 12 октября передовые части соединений Красной армии подошли вплотную к городу. «Противник ожесточенно сопротивлялся, оказывая сильное огневое воздействие, и нередко переходя в контратаки», – говорится в источнике. Особенно сильные бои были на Рижском внешнем обводном рубеже, который проходил по рекам Криевупе и Маза-Югла.

В ходе штурма, который начался на рассвете 13 октября, первыми в Ригу ворвались бойцы стрелкового полка под командованием полковника Болошенко. Противник пытался оказать сопротивление, но оно было быстро сломлено.

Первый флаг над Ригой водрузил орденоносец старшина Александр Попов.

«Население города Риги – рабочие, городская беднота, служащие, интеллигенты встретили наши войска с большой радостью, искренней любовью. Жители города встречали бойцов и офицеров с цветами, красными флагами, с портретами руководителей нашей партии и правительства», – сообщается в документе.

«В ряде магазинов сразу же по приходу наших войск были выпущены в продажу сохранившиеся с 1941 года портреты политбюро ЦК ВКП (б), нагрудные значки с изображением товарищей Ворошилова, Калинина», – подчеркивает автор.

В течение 13 октября саперным частям удалось обезвредить сотни заложенных противником фугасов и мин в дома и предприятия города. «В сохранении города от варварского разрушения гитлеровцами большую помощь оказало Красной Армии местное население», – подчеркивается в документе.

И если данный факт подкреплен соответствующим документом, то националисты Латвии ничем не могут подкрепить свои слова – только льющиеся помои из их поганых ртов.

По данному поводу конкретно высказался депутат Рижской думы Константин Чекушин:

«Это совершенно циничное и возмутительное заявление! У нас что, наступает время, когда будут вскрывать могилы, чтобы посчитать сколько там похоронено солдат? Как член совета по памятникам хочу заявить, что политики деградируют эту структуру до политического инструмента, который уже напоминает кистень. Где экспертов по городскому облику затмевают дорвавшиеся до власти национально озабоченные депутаты».

Понятно, что переписать историю ВОВ националисты Латвии не сумеют – силенок и ума не хватит, а вот то, что эти нелюди должны предстать перед международным трибуналом – факт! Уверена, что не я одна жажду этого всем сердцем!