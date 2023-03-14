На 77-м году жизни умер американский легкоатлет Дик Фосбери

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Прыгун в высоту, чемпион летних Олимпийских игр 1968 года скончался после болезни.

Дик Фосбери родился 6 марта 1947 года в Портленде. Учился в Орегонском государственном университете.

На летних Олимпийских играх в Мехико в 1968 году завоевал золотую награду с новым олимпийским рекордом (224 см).

Дик Фосбери - изобретатель современного способа прыжка в высоту, ныне известного как фосбери-флоп.

После Олимпийских игр 1968 года Фосбери ушёл из большого спорта, сосредоточившись на учёбе в институте. В конце жизни он работал инженером ПГС (промышленного и гражданского строительства) в городе Кетчум, штат Айдахо.

Фосбери был президентом Всемирной ассоциации олимпийцев и членом Клуба чемпионов международной миротворческой организации «Мир и спорт», базирующейся в Монако.