14 марта родился человек, давший понять, что жизнь относительна

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Точнее Альберт Эйнштейн заявлял, что все в мире относительно, но это скорее и подтверждает относительность жизни. Но не разъясняет относительно чего.

Эйнштейн был одним из самых влиятельных и известных ученых двадцатого века. Он родился в Германии в 1879 году и разработал теорию относительности, которая произвела революцию в науке и изменила наше представление о Вселенной. Его вклад в математику и физику был огромен, он изменил наше представление о реальности. В этой статье мы коротко рассмотрим жизнь Альберта Эйнштейна, его основные достижения, его влияние во время Второй мировой войны и его наследие.

Юношество

Альберт Эйнштейн родился 14 марта 1879 года в Ульме, Вюртемберг, Германия. В детстве он проявлял способности к математике и музыке, но презирал заучивание, из-за чего бросил школу в пятнадцать лет. Затем он учился самостоятельно и поступил в Швейцарскую федеральную политехническую школу (Eth Zurich), которую окончил в 1905 году со степенью в области физики.

Профессиональная жизнь

Именно в этот период Эйнштейн начал вносить новаторский вклад в науку и математику — в том же году он опубликовал четыре работы, в том числе одну, в которой была представлена концепция о том, что свет состоит из частиц (фотонов). В 1915 году он опубликовал свою общую теорию относительности, которая заменила закон Ньютона в качестве основы для понимания гравитации и пространственно-временных отношений. За эту работу он получил Нобелевскую премию по физике в 1921 году.

Последующие годы

Перед Второй мировой войной Эйнштейн бежал из нацистской Германии, так как его еврейское происхождение сделало его мишенью для гитлеровского режима; в конце концов он стал профессором Принстонского университета в Нью-Джерси, где оставался до своей смерти в 1955 году. Во время Второй мировой войны Альберт Эйнштейн написал письмо, в котором предупредил президента США Франклина Д. Рузвельта о попытках Германии разработать атомную бомбу. Это побудило Рузвельта начать то, что стало известно как Манхэттенский проект — попытку американских ученых разработать ядерное оружие до того, как нацистская Германия сможет сделать это сама.

Заключение

Влияние Альберта Эйнштейна на современную науку неоспоримо: от разработки концепции работы гравитации через общую теорию относительности до помощи в создании ядерного арсенала Америки во время Второй мировой войны. Он оставил неизгладимый след в истории науки, который ощущается и сегодня благодаря постоянным достижениям, основанным на принципах, изложенных им более 100 лет назад! Его жизнь служит вдохновением для начинающих ученых, которые стремятся оставить свой след в истории человечества, исследуя ранее неизвестные области.