Инвалида не посадили в самолет из-за электропривода на коляске, ему пришлось прождать следующего рейса 12 часов

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Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Global Look Press

Житель Челябинска Иван Вершок не смог попасть на нужный рейс из-за якобы большой ёмкости аккумуляторной батареи. Иван – инвалид-колясочник с ДЦП. До этого Вершок уже прилетал из Челябинска в Москву, и никаких проблем у него не было. В авиакомпании «Победа» о каких-либо сложностях не заявляли до той поры, пока мужчина не захотел уехать домой. При регистрации рейса сотрудники аэропорта, проверяя его коляску, заявили, что дальше пройти нельзя. Всему виной стала «слишком большая» ёмкость аккумулятора.

Вершок всю ночь прождал в аэропорту. С помощью друзей, купивших ему билет другой российской авиакомпании, Ивану удалось вылететь в Челябинск. При этом, в вышеупомянутой «Победе» не предоставили никаких письменных документов об отказе, не говоря уже про возврат денег. Теперь мужчина пытается добиться справедливости и защитить свои права. Он уже подал соответствующее заявление в прокуратуру.