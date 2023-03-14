Врач-иммунолог Болибок: Привитость от кори в России на уровне более 97%

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Источник: RT

В беседе с RT врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал о эпидемиологической ситуации по заболеваемости корью в России.



По его словам, для большинства регионов России количество привитых 97…98%, согласно рекомендациям ВОЗ, благополучной ситуация считается в тех регионах, где количество привитых превышает 90%.

Владимир Болибок уточняет, что в РФ огромное внимание уделяется вопросам профилактики кори, эпидемиологическая ситуация благополучная.

«Но у нас есть мигранты, которые приезжают к нам из разных стран», отметил Владимир Болибок, «вспышки кори, которые были зафиксированы в 2017–2019 годах, связаны с завозом кори с территории Украины».

Собеседник RT напомнил, что сейчас в России проводится вакцинация тех, «у кого нет прививок. То есть будут сейчас выявлять, кто не прививался, кто пропустил ревакцинацию, и их приглашать активно на дополнительную вакцинацию или ревакцинацию».





