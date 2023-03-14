Три способа, как мошенники разводят водителей

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Александр Крохмаль, Журналист Источник: За рулем

фото: Unsplash.com

Мошенники бывают не только в мире интернета, но и на дорогах. А уж тут, как известно, нужна бдительность. В мире автомобилистов всё строго по правилам. Но аферисты стараются действовать по своим законам, явно далёким от понятия «законность». Юристы рассказали о трёх ловушках, которые преступники используют для привлечения «лёгкой наживы».

Пункт 1.

Незаметное торможение.

Иногда аварии бывают умышленными. Особенно если какой-нибудь нехороший человек захотел знатно поживиться. Заметив на дороге движущуюся за собой потенциальную жертву, подставщик делает резкое торможение, но вовсе не педалью, а стояночным тормозом. Водитель позади не успевает среагировать и тут же врезается в машину. Обычно такая афера практикуется на дорогах с ограничением скорости в 40 км\час. В таких местах автомобили движутся с невысокой скоростью, и потому столкновения не предполагают никаких жертв.

После случившегося ДТП злоумышленники настаивают на немедленной выплате компенсации. Мол, давай «гони десять тысяч». Естественно, ни о каком вызове ГИБДД не идёт и речи. Что нужно делать в таком случае? Конечно же не поддаваться на провокации и не покидать место аварии. Необходимо срочно позвонить по номеру 112, а также – зафиксировать на фото с четырёх сторон все детали аварии. Все подробности нужно сообщить госорганам. Правда, при этом надо сохранять бдительность. Мошенник может оказаться очень агрессивным, если почует, что «жертва» собирается запросить помощь. Номер машины афериста лучше тоже сфотографировать, но незаметно.

Пункт 2.

Оплата проезда по бесплатным дорогам.

Здесь ситуация с одной стороны простая, а с другой – сложная. Многие владельцы машин вообще не замечают, что въехали в зону платной магистрали. Интернет-аферисты знают всё, и пытаются этим воспользоваться. Они создают специальные сайты, очень похожие на официальные. Затем такие ссылки рассылаются водителям. Попасться на уловку очень просто. В ссылке на подставной сайт обычно меняется только одна буква. К тому же фишинговый сайт оформляется в точном соответствии с сайтом организации, которая обслуживает платные дороги. А ещё, операторы настоящих платных дорог тоже производят смс-уведомления о задолженности.

Эксперты советуют не торопиться с оплатой. «Семь раз отмерь – один раз отрежь», - в этом случае самая уместная пословица. Прежде чем сразу отправлять деньги, нужно проверить факт задолженности, отыскав в интернете официальную страницу компании. Также рекомендуется проверка задолженностей по госномеру машины.

Пункт 3.

Афера при продаже.

Существует ещё одна схема, благодаря которой мошенники получают «лёгкие деньги». По ней в дураках остаются, как продавец, так и покупатель машины. Для обмана аферисты находят реальное объявление о продаже, копируют его и размещают на разных платформах. Вот только цена уже значительно ниже.

Затем злоумышленники начинают вести диалог с покупателем, выдают себя за настоящего продавца. В то же самое время они вступают в контакт с автовладельцем, уже как заинтересованные покупатели. Преступники созваниваются с покупателем, назначают встречу, но при этом, говорят, что машину показывать будет не владелец, а его знакомый. Расчёт же за покупку он готов получить прямиком на карту.

Настоящему продавцу аферист говорит, что покупатель лично не приедет, а пришлёт своего представителя или опять же какого-нибудь «друга-брата-знакомого». Оплату же якобы настоящий покупатель обязуется перевести автовладельцу на карту. В результате в момент подписания договора купли-продажи средства зачисляются на карту мошенника. Естественно, дальнейшая схема понятна. Аферист исчезает, а вместе с ним и заветная сумма.

Юристы советуют расплачиваться только с автовладельцем без всяких посредников, друзей, знакомых и родственников. Уже одно заявление о том, что приедет кто-то другой, а не владелец и не покупатель – намекает на обман. Уточнять на какую карту переводить деньги нужно строго у хозяина авто. Иначе можно угодить в капкан, а выбираться из него придётся уже с помощью силовых ведомств и огромного числа правозащитников.