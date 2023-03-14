Эксперт Дергачёва: покупать товары по карте с кэшбэком лучше через специальные кешбэк-сервисы

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Источник: RT

В беседе с RT эксперт Мария Дергачёва рассказала, как выбрать наиболее выгодную карту с кешбэком для покупок в интернете.



По мнению специалиста, самый выгодный способ делать покупки в интернете — «через специальные кешбэк-сервисы. В этом случае он будет двойным: и от банка, и от сервиса».

Эксперт советует изначально изучить условия лояльности по карте, так как они будут частью ваших ежемесячных расходов, например, необходимо определить и знать комиссию банка за смс-уведомления и обслуживание, максимальную и минимальную сумму ограничений в месяц по карте, в рублях, бонусах или милях пойдут начисления; проверить округление, так как «банки часто начисляют его не на все расходы, а округляют сумму в меньшую сторону» и другие условия.

Мария Дергачёва уточнила, что есть категории, по которым банки не выплачивают кешбэк, это «оплата ЖКХ и мобильной связи, налогов и штрафов, покупка подарочных карт, ценных бумаг, валюты, а ещё переводы между картами.









