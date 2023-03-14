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Актер сериала «Склифосовский» Александр Толубаев умер в возрасте 72 лет из-за продолжительной болезни

, 13:18

Воронежский филиал Союза театральных деятелей России «Дом актера» сообщил о смерти Александра Толубаева. Артисту было 72 года.

Отмечается, что актер скончался из-за тяжелой продолжительной болезни.

«Он был светлым, добрым, талантливым и интеллигентным человеком. Таким мы его будем помнить», — пишет сайт учреждения.

Толубаев сыграл более 30 ролей в кино и сериалах. Самые известные среди них – это «Склифосовский», «Высший пилотаж», «Борис Годунов», «Обет Молчания» и так далее.

Также артист служил в театре. Он выступал на сценах Воронежа, Брянска, Липецка, Костромы и Москвы.

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