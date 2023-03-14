Терапевт Чернышева: «Весна — самый сезон для ОРВИ»

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Источник: Вечерняя Москва

Svetlana Vozmilova / globallookpress.com

Погода ранней весной коварна, потому что это то время, когда проще всего заболеть. Об этом во время беседы с интернет-изданием «Вечерняя Москва» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышева.

Согласно словам эксперта, в настоящее время любые простудные вирусы находятся в хороших условиях для распространения. Этому способствует переменчивая и неустойчивая погода. Как отметила специалист, ранней весной инфекции только и ждут, когда человеческий иммунитет даст слабину, чтобы начать стремительно распространяться в организме.

Чернышева порекомендовала поддерживать крепкий иммунитет с помощью разнообразного рациона питания, в который должны входить: зелень, овощи и продукты натурального происхождения. Она также добавила, что необходимо избегать недосыпаний и стрессов.