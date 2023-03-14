Добровольцы нашли пропавшую четыре дня назад 13-летнюю девочку

Причины пропажи школьницы и обстоятельства ее обнаружения не раскрываются.
В Санкт-Петербурге волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» нашли 13-летнюю девочку, которая пропала четыре дня назад.
К поискам присоединились 40 добровольцев. Они отмечают, что стараются не афишировать поиски и ориентировки. Объясняется, что это сделано для того, чтобы ребенок не испугался, не начал еще больше скрываться и не совершал необдуманных поступков.
Напомним, 9 марта девочка ушла на прогулку и не вернулась. На следующий день отец 13-летней школьницы сообщил об этом в правоохранительные органы, которым помогали волонтеры-поисковики из отряда «Лиза Алерт». Ранее девочка не сбегала из дома и не состояла на учете.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Полянский: Россия распространила в СБ и ГА ООН переписку с Данией, Норвегией и ФРГ по расследованию подрыва «Северных потоков»
Трамп назвал Десантиса главным возможным соперником в выдвижении кандидата в президенты США от Республиканской партии в 2024-м
- #ЗАУГЛОМ Как олигархи-предатели Фридман и Авен выводят млрд долларов прямо сейчас. Кто остановит?
- 21.12.22 16:19 Петербуржцы в новогоднюю ночь не смогут запускать фейерверки во дворах
- 21.12.22 14:32 Ветераны получат выплаты в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда
- 21.12.22 13:05 Циклон «Франциска» заковал Петербург в ледяной панцирь
- 21.12.22 12:07 СК возбудил второе ледовое дело в Петербурге
- Telegram | (Подписаться) Метеоролог Вильфанд: снег в России начнет сходить в первой половине апреля