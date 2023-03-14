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Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

Добровольцы нашли пропавшую четыре дня назад 13-летнюю девочку

, 11:06

Добровольцы нашли пропавшую четыре дня назад 13-летнюю девочку
Фото: Скриншот YouTube. Доброволец "ЛизаАлерт"

Причины пропажи школьницы и обстоятельства ее обнаружения не раскрываются.
В Санкт-Петербурге волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» нашли 13-летнюю девочку, которая пропала четыре дня назад.
К поискам присоединились 40 добровольцев. Они отмечают, что стараются не афишировать поиски и ориентировки. Объясняется, что это сделано для того, чтобы ребенок не испугался, не начал еще больше скрываться и не совершал необдуманных поступков.
Напомним, 9 марта девочка ушла на прогулку и не вернулась. На следующий день отец 13-летней школьницы сообщил об этом в правоохранительные органы, которым помогали волонтеры-поисковики из отряда «Лиза Алерт». Ранее девочка не сбегала из дома и не состояла на учете.

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