Повышение возраста призыва в армию имеет хитрость

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Пока инициатива депутатов Госдумы носит статус законопроекта, но скорее всего станет законом. И случится это скоро.

Александр БЕЛОВ для «Аргументов недели»

Речь о законопроекте №312507-8, который называется «О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе». Инициировал его «Комитет Государственной Думы по обороне», который возглавляет бывший замминистра обороны российской армии Андрей КАРТАПОЛОВ.

Согласно инициативе комитета по обороне, призывной возраст повышается с коридора «18-27» до «21-30». И это хорошо, так как позволит молодежи закончить образование, завести семью и первого ребенка. Но есть в будущем законе и особенность – нижний порог будет увеличиваться постепенно, а верхний сразу: «18-27», «19-30», «20-30», «21-30». И продлится повышение три года или шесть армейских призывов.

По различным оценкам нововведение позволит осенью и весной призывать до 200 тысяч мужчин вместо традиционных 120 000.