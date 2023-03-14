Минэкономразвития России: в текущем году в стране заработает электронная виза

Аргументы Недели → Общество 13+

Источник: Агентство Бизнес Новостей

Maksim Konstantinov / globallookpress.com

В России в текущем календарном году должна заработать электронная виза и специальная платежная карта туриста. Об это сообщает Департамент развития туризма Минэкономразвития Российской Федерации.

Согласно полученной информации, которую передает Агентство Бизнес Новостей, отсутствие платежных инструментов для иностранных гостей после ухода из России MasterCard и Visa является одной из основных проблем, сдерживающих поток туристов в страну.

Как уточняется в ведомстве, в целях решения проблемы планируется создание специальной карты, которую зарубежные гости смогут оформить удаленно и пользоваться ей внутри страны.