Apple не станет продлевать договоры с российскими сервисными центрами

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Источник: Агентство Бизнес Новостей

Cfoto / globallookpress.com

Американская компания Apple не будет продлевать действующие до конца марта соглашения с авторизованными сервисными центрами в России на ремонтное обслуживание своей продукции. Об этом сообщает Агентство Бизнес Новостей со ссылкой на «Известия».

Согласно полученной информации, американская корпорация заключит контракт на проведение гарантийного ремонта своей продукции с одним из зарубежных партнеров.

Как отмечается, техника будет пересылаться из России в другую страну, где Apple создаст свои представительства. Новая логистика увеличит период ремонта до двух месяцев.