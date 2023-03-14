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РИА Новости: боец из ЧВК «Вагнер» заявил, что ВСУ используют все виды оружия на Артёмовском направлении

, 07:59 Источник: РИА Новости

РИА Новости: боец из ЧВК «Вагнер» заявил, что ВСУ используют все виды оружия на Артёмовском направлении
Российский военнослужащий, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Украинские войска активно используют авиацию, бронетехнику и всевозможные виды вооружения против бойцов «Вагнера», которые продвигаются в направлении Часова Яра под Артемовском. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на слова военного из «Группы Вагнера».

«По нам у них задействована авиация, «вертушки» вылетают за светлый день по раз семь-восемь. Вертолеты и самолеты не работают по бронетехнике, а работают по живой силе, то есть по нам, по окопам и лесопосадкам», - сказал боец.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов заявил, что ВСУ осуществляют переброску резервов с Запорожского направления под Артемовск для усиления группировки.

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