Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Общество 13+

Полковник Кнутов: взятие Артемовска приведет к прорыву линии обороны ВСУ

, 03:54 Источник: Радио 1

Полковник Кнутов: взятие Артемовска приведет к прорыву линии обороны ВСУ
Edgar GutiÃ©rrez / globallookpress.com

Взятие российскими военными Артемовска приведет к разрыву украинской линии обороны, которая создавалась ВСУ с 2014 года. Об этом во время беседы с интернет-изданием «Радио 1» рассказал военный историк, директор Музея войск ПВО в Балашихинском районе, полковник в отставке Юрий Кнутов.

Согласно словам эксперта, в настоящее время в Артемовске идут тяжелейшие бои, а перед украинским командованием стоит задача любыми средствами удерживать город, изматывая российских военных и сдерживая их продвижение.

Кнутов также добавил, что Киев направил дополнительные украинские резервы, в том числе спецназ, чтобы удержать оборону города. Полковник отметил, что ВС РФ необходимо оперативно перерезать пути снабжения, по которым будет идти помощь ВСУ.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Общество