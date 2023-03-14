Полковник Кнутов: взятие Артемовска приведет к прорыву линии обороны ВСУ

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Источник: Радио 1

Edgar GutiÃ©rrez / globallookpress.com

Взятие российскими военными Артемовска приведет к разрыву украинской линии обороны, которая создавалась ВСУ с 2014 года. Об этом во время беседы с интернет-изданием «Радио 1» рассказал военный историк, директор Музея войск ПВО в Балашихинском районе, полковник в отставке Юрий Кнутов.

Согласно словам эксперта, в настоящее время в Артемовске идут тяжелейшие бои, а перед украинским командованием стоит задача любыми средствами удерживать город, изматывая российских военных и сдерживая их продвижение.

Кнутов также добавил, что Киев направил дополнительные украинские резервы, в том числе спецназ, чтобы удержать оборону города. Полковник отметил, что ВС РФ необходимо оперативно перерезать пути снабжения, по которым будет идти помощь ВСУ.