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Ветеран Гордеев: СВО до сих пор не завершена потому, что Украина является огромной территорией

, 00:16 Источник: Подмосковье сегодня

Ветеран Гордеев: СВО до сих пор не завершена потому, что Украина является огромной территорией
Tsitsagi Nikita / globallookpress.com

Территория Украины является огромным пересеченным театром боевых действий с более чем миллионной армией, поэтому спецоперация все еще не завершена. Об этом во время беседы с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказал ветеран ВДВ Константин Гордеев.

Согласно словам десантника, российские солдаты должны прикрыть и локализовать все возможные направления контрударов украинских военных, при этом одновременно атаковать и освобождать новые территории.

Гордеев также добавил, что немаловажную роль в успехе специальной военной операции играет поддержка гражданского населения.

«Усилия многих волонтерских организаций, людей, которые помогают бойцам, постепенно истощаются. Их нужно поддерживать», - отметил ветеран.

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