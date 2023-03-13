Умер известный югославский писатель Драгослав Михайлович

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На 93-м году жизни в Белграде скончался югославский и сербский писатель и сценарист, автор романа «Когда цвели тыквы».

Драгослав Михайлович родился 17 ноября 1930 года в Чуприи в Югославии. Учился в Белградском университете на факультете философии и югославской литературы.

В 19 лет Драгослава арестовали «по политическим причинам», В 50-х он сидел в тюрьмах. О своем пребывании в заключении Михайлович написал документально-публицистическую книгу «Голый остров. Разговоры с друзьями».

Позднее он был лауреатом многих литературных премий. Его работы переведены на несколько европейских языков.

Произведения автора: «Лилика» (1970), «Путник» (1973), «Туда и обратно» (1978), «Живопись и транспорт кузова «Застава» (1978), «Венок Петри» (1980), «Фреде, спокойной ночи» (1981).

Самая известная книга Михайловича — «Когда цвели тыквы», в спектакле по которой главную роль сыграл актер Милош Бикович.