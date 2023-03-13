На 75-м году жизни скончался заслуженный артист РСФСР Виктор Пушкин

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фото: сайт Комсомольский-на-Амуре Драматический театр

Трагическую новость сообщили в пресс-службе Драмтеатра Комсомольска-на-Амуре.

Народный артист Хабаровского края Виктор Иванович Пушкин ушел из жизни 12 марта. Прощание с актером назначено на 14 марта. Церемония пройдет в драмтеатре Комсомольска-на-Амуре на большой сцене с 12.00 до 13.00.

Виктор Пушкин родился 22 февраля 1949 года. Окончил культурно-просветительное училище Астрахани в 1974 году, после чего выходил на сцену в театрах Мичуринска, Рязани и Благовещенска.

Большую часть творческой жизни он посвятил Комсомольскому-на-Амуре театру драмы, где проработал 43 года и исполнил более 120 ролей.

Пушкин работал директором театра, совмещая административную работу с актерской. В 2005 году им в театре была создана детская театральная студия, многие выпускники которой связали свою профессиональную жизнь с театром.