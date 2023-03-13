Спрос на работу в IT-сфере в Петербурге в 18 раз превышает число вакансий - исследование

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

Фото: Canva

В Ленинградской области конкуренция значительно ниже: на одно место претендует только пять начинающих программистов.

В Санкт-Петербурге уровень конкуренции среди IT-специалистов продолжает расти. Судя по данным сервиса по поиску работу hh.ru, на одну вакансию для начинающего специалиста в этой сфере претендует 18 соискателей.

Если специалистов уровня junior на рынке труда более чем достаточно, то в целом конкуренция в IT-среде пока что не такая и высокая. На одно место претендует четыре человка.

Что касается статистики по всему Северо-Западному федеральному округу, начинающим IT-специалистам будет проще найти работу в Псковской, Мурманской, Новгородской областях и в Ненецком автономном округе. Там на одну вакансию приходится менее трёх соискателей. В Ленинградской области конкуренция несколько выше, пять человек на место.

Работодатели Северной столицы готовы платить начинающим IT-специалистам от 40 тысяч рублей, в Ленобласти ценник значительно ниже — от 24 тысяч.