В Санкт-Петербурге ищут компании, которые займутся разметкой дорог

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

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Подрядчик должен будет закончить все работу до конца 2024 года.

В Петербурге объявлен конкурс на проект по нанесению дорожной разметки, сообщает АБН. Изначальная стоимость контрактов подряда составляет почти 1,3 миллиарда рублей.

Конкурс объявили «Дирекция по организации дорожного движения Петербурга» и городской комитет по госзаказу. Заявки на участие принимаются до 23 марта. Кому достанется контракт на работу по нанесению дорожной разметки, станет известно 27 марта.

К работам, которые будет необходимо выполнить подрядчику, входит демаркировка, а также нанесение и восстановление дорожной разметки Петербурга. Работы по восстановлению и нанесению разметки должны быть завершены к 25 декабря следующего года.