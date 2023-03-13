Петербуржцев приглашают на должность менеджера с грустным лицом

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

Фото: Canva

Одна из компаний города решила привлечь работников креативным способом, разрешив им присылать «скучные и печальные» резюме.

Жителям Санкт-Петербурга предложили вакансию менеджера по продажам. Одно из главных условий – грустное лицо. Об этом сообщает Патрульный Петербурга.

Вакансию разместил на популярной платформе для поиска работы Балтийский телекоммуникационный холдинг. К поиску сотрудника владельцы компании подошли креативно. Им требуется кандидат, который должен быть «безынициативный, беспрекословный и с отсутствием фантазии». Также работник должен знать английский язык на уровне B2.

Работодатель подчеркнул, что приоритетными для него станут «печальные и скучные» резюме от соискателей.

Что касается заработной платы, то «грустным менеджерам» готовы платить от 45 000 до 200 000 рублей в месяц.