Студенты РГРТУ разработали дрон для поиска утечек на трубопроводах

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Источник: RT

Дрон, способный искать утечки на трубопроводах с помощью инфракрасного излучения создали студенты «Рязанского государственного радиотехнического университета им. В.Ф.Уткина». Об этом RT рассказали в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы.

Разработка российских студентов — соединение технологий БПЛА, искусственного интеллекта и графического анализа.

Руководитель проекта Кирилл Выставкин отметил, что благодаря конструкции дрон сможет вести работы в плохих погодных условиях, он будет оснащен точной системой геолокации и программным обеспечением для возможности перемещения вдоль теплотрасс и газопроводов, для съемки изображения в инфракрасном излучении и анализа полученных изображений.

«Полученные кадры будут записываться на внешнее устройство памяти, а затем отправляться в программу с искусственным интеллектом для распознавания утечек. Система передвижения при помощи привязок к координатам сообщит о проблемном участке трубы или теплотрассы», — рассказал Кирилл Выставкин.

Проект реализуется в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» и имеет как научную, так и экономическую ценность.





