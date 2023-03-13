«Оскар 2023», «Треугольник печали», Россия и морщины

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Б. Азар

Фото: Unsplash.com

В ночь на 13 марта в Америке были выкрикнуты, а в России услышаны названия фильмов-победителей и актеров, которые навеки-вечные теперь вписаны в гранитные анналы мировой кинематографии как «оскароносцы».



Победителем стала и сатирическая черная комедия «Треугольник печали». Не самым-самым победителем конечно, но номинации «Лучшие фильмы» картина удостоена.

Чего я за «Треугольник» этот зацепился? Да потому что это единственный фильм, где есть большой русский персонаж. Большой во всех отношениях – он и по сценарию олигарх, и по факту актер Златко Бурич мужчина крупный. При этой схожести хочется верить, что по жизни Бурич не такая гнида как его киношный герой. А гнида он мелкая – лишь возникают проблемы как спесь с него спадает, и он готов ради выживания пресмыкаться перед теми, кем еще вчера помыкал.

Вряд ли русский так «отрисован» в связи с событиями на Украине – кино начали снимать еще в 2017 году. Но снимали долго – тут и ковид вмешался и другие злые силы - и внести изменения в сценарий или переписать характер персонажа под текущую ситуацию было не сложно. Но хочется верить, что все совпадения случайны, хотя и в этом случае для нас неприятны.

Режиссер утверждает, что за проект он взялся вдохновленный идеями теоретика коммунизма Карла Маркса. Но вдохновился изощренно – по сюжету уборщица дрючит аристократию, лишь только у нее появляется такая возможность. И если киношный эксперимент длится от силы неделю и потом все выжившие благополучно возвращаются к своим ананасам и рябчикам, то в СССР за 70 экспериментальных лет уничтожили всех «буричей» вместе взятых.

И в конце объясню откуда название фильма. У пластических хирургов «Треугольник печали», это морщина между бровями сформированная продолжительным тревожным состоянием, но удаляемая ботоксом за считанные минуты.