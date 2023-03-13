Путина ждут в Крыму на выходные?

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Источник: Аргументы недели-Крым

Эксперты предполагают в какой регион президент России отправится на девятую годовщину «Крымской весны».

«РИА Новости» сообщило, что Владимир ПУТИН якобы на текущей неделе посетит один из регионов. И так как семидневка совпадает с 18 марта – появились предположения о его визите на полуостров: то ли в Симферополь, то ли в Севастополь, то ли в оба региона.

Знающие ситуацию специалисты предупреждают, что о визите главы России не будет известно до последнего момента – эти меры предосторожности будут предприняты в связи с проводимой специальной военной операцией.