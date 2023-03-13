Национально озабоченных латышей возмущает, что их называют нацистами

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Очередная волна возмущения накрыла нацпатриотов Латвии после просмотра ролика под названием – «Балтия – земля, где царит нацизм».

Ироничный ролик в форме туристической рекламы приглашает посетить страны Балтии, где царит уникальная националистическая, русофобская атмосфера.

Ролик начинается как обычная туристическая реклама, показывающая самые популярные туристические места в балтийских столицах. "Проведите свой отпуск в Латвии, Литве, Эстонии. В странах, которые осознают своё превосходство. Здесь рады любому человеку с правильной формой черепа, цветом кожи и паспортом. В Балтийском регионе вы откроете для себя националистические, пардон, национальные традиции.

Таллин, Вильнюс, Рига. Насладитесь там уникальной атмосферой. Русофобская атмосфера. Романтические вечера с факелами, карнавалы и маскарады (в кадре факельное шествие и парад в немецкой форме). Если вы хотите чего-то нового, почему бы не попробовать "событийный" туризм? (На заднем плане кадры сноса памятника в Риге). Заказывайте прямо сейчас. По специальному коду: "NAZIONAL TOURISM" скидка всего 1488 евро. Посещение Европы - это привилегия, а не право человека".

Моментально латышские СМИ встали «в стойку» - мол, это российская пропаганда, которая «порочит светлый образ Латвии»…

Главный рупор национально озабоченных латышей публицист Бен Латковскис незамедлительно написал «опус», чтобы втемяшить «народам мира», что никакого нацизма в Латвии нет, а Россия «просто пытается прилепить к Латвии нацистский пузырь, затрагивая фольклорные, этнографические элементы»:

«В более широком смысле этот ролик показывает, насколько успешно Россия эксплуатирует упадок западноевропейских национальных традиций. Любой фольклорный, этнографический элемент воспринимается как немодный, вредный. Эпизоды, использованные в этом ролике, были отобраны на этом основании – снимки людей в народных костюмах у обычных западноевропейцев должны вызвать подозрения, что это как-то «не такие» люди. В них есть что-то ненормальное, что лучше не трогать. У нас в Латвии нет недостатка в лидерах общественного мнения, которые называют хранителей латышских национальных традиций – нацистами. Они делают это с нескрываемым чувством превосходства – «Я – гражданин мира!», по сравнению с этими предвзятыми нацистами. Так давайте же продолжать наши традиции празднования середины лета с высоко поднятой головой! Давайте с гордостью танцевать народные танцы, отмечать праздник Песни и маршировать с факелами в ноябре, чтобы ни говорили российские пропагандисты», - так «просветил» народ латвийский публицист.

Лично у меня нет никакого сомнения, что данная публикация, конечно, заказная, потому как Бен Латковскис выдает свои «опусы» в прикормленной Нацблоком газетенке, а «бравых» нацпатриотов Латвии задел этот ролик – не дай Бог Европа уличит их в обыкновенном фашизме! Да и «хвост поднимать» перед Россией уже не так сподручно…

Решил Беня Латковскис, как его многие называют в Латвии, переключится на латышский фольклор, национальные традиции, чтобы не особо «развитые особи» восприняли его слова так, как нужно нацпатриотам!

Я не пойму, а при чем тут праздник Песни в Латвии, хороводы и венки на Лиго? Какое это отношение имеет к нацизму, который проповедует Нацблок Латвии?

Поправьте меня, дорогие читатели, у адекватных людей национальный костюм может вызывать панику? Я очень хорошо помню, как и во времена СССР проходил праздник Песни в Латвии – широко, ярко, интересно! Кстати, гораздо завлекательнее, чем сегодня… Да и праздник Лиго во все времена отмечали в Латвии! И латыши, и русские! И хороводы водили, и венки плели, и песни народные о любви, папоротнике пели! Какое отношение фольклор имеет к обыкновенному фашизму?

А это называется – пропаганда по-латышски!

А, как назвать подобно озабоченных нацпартиотов Латвии, которые устраивают шествие военных преступников в центре Риги, и называют их «героями»? Как назвать нацпатриотов Латвии, которые сносят памятники тем, кто освободил мир от коричневой чумы и остановил фашизм в 1945 году? Как назвать тех, кто с трибуны парламента Латвии приказывает русским говорить «тихо», чтобы не будоражить слух нацпатриотов? Как назвать тех, кто призывает в Латвии устроить самосуд над русскими, а тех, кто воевал в годы ВОВ на стороне Красной Армии – «военными преступниками»? Но главное – как назвать тех нацпатриотов, которые разжигают межнациональную рознь, маршируя с поднятой рукой в нацистском приветствии и кричат во все горло – «Русских надо выселить! Всех! И потомков «оккупантов»! Чемодан, вокзал, Россия»?

И это только малая доля того, что происходит сегодня в Латвии по отношению к русским!

Я называю таких нацпатриотов – нацистами! Покопайтесь в истории нацистской Германии и увидите такое сходство с нынешней Латвией… Вернее, с идеями правящей коалиции правительства!

Знаете, а подобные нацпатриоты как Беня реально не понимают, а почему же их называют нацистами… Они свято верят, что делают все правильно, потому как ненависть к русским и любовь к Адольфу Гитлеру у них в крови – так их воспитали… Их деды, отцы убивали мирное население в Псковской, Новгородской, Ленинградской областях в годы ВОВ, но это же у них «другое» - уничтожать надо же как можно больше русских… Они впитали это с молоком матери! А еще рабская психология батраков, маленькой и слабой национальности – обыкновенная зависть к тем, кого никто не смог во веки веков сломить!

Вот какой ролик надо создавать – на первом плане латышские легионеры СС и их последователи, свободная продажа в стране нацистской символики, безумные глаза нацпатриотов во время факельного шествия, радостное улюлюканье во время сноса памятника Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков, речь президента Латвии Эгилса Левитса, который публично заявил, что Великая Победа в 1945 году «не принесла свободу Латвии»…

И все эти кадры на первом плане! Вот тогда туристы ответят – существует ли обыкновенный нацизм в Латвии или нет!