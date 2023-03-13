Жителя Петербурга отправили за решетку за сокрытие факта его вербовки в террористическую организацию

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

Известно, что через соцсети люди, которые являются участниками «Фронта поддержки Великой Сирии»* (запрещена в РФ), пытались склонить россиянина ко вступлению в свои ряды.

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор мужчине за сокрытие информации о вербовке террористами граждан РФ в свою организацию. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

На скамье подсудимых оказался Данил Мухтаров. В 2016 году мужчина вел переписку с человеком в социальной сети «Одноклассники». В ходе диалога, а также при изучении фотографий, на которых собеседник находился в группе вооруженных людей, Мухтаров понял, что мужчина состоит в организации «Джебхат ан-Нусра»* (Фронт поддержки Великой Сирии, запрещена на территории России).

Кроме того, террористы стали вербовать россиянина присоединиться к ним и отправиться в Сирию.

Позже мужчина, находясь в петербургском СИЗО, не сообщил правоохранителям о факте склонения его ко вступлению в ряды террористической организации. В суде свою вину он признал, пояснив, что просто не знал, что о таком надо сообщить.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев. По совокупности с приговором Приморского районного суда Санкт-Петербурга мужчина получил 7 лет 1 месяц заключения в исправительной колонии строгого режима.