Эксперт Андрей Масалович рассказал о нагревании гаджетов и опасности их использования во время зарядки батареи

Аргументы Недели → Общество 13+

Источник: RT

В беседе с RT специалист по кибербезопасности Андрей Масалович рассказал, что пользоваться гаджетом во время его зарядки небезопасно.



По его словам, в момент зарядки гаджет лучше не использовать совсем, но, возможен разовый звонок при необходимости.

Он уточнил, что «батарея и зарядное устройство должны быть оригинальными», в 86% причинами пожаров стали неисправности зарядных устройств гаджетов и порекомендовал заряжать смартфон без чехла, так как зарядка батареи способствует нагреву аппарата.

По мнению специалиста, «во время подзарядки категорически нельзя использовать некоторые приложения, например игры».

Если телефон упал, то, по мнению собеседника RT, необходимо проверить батарею на наличие трещин.









