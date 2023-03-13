Не это ли оружие Китай готовит для России?

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В Хух-Хото (автономный район Внутренняя Монголия) на одной из улиц города была замечена тяжелобронированная боевая машина пехоты, построенная на шасси среднего танка тип 59, в сопровождении модернизированной версии основного боевого танка Т-72, пишут Телеграм-каналы.

В этом районе расположен завод № 617, который производит тяжелую бронетехнику как для народно-освободительной армии, так и для международного рынка. Эксперты предполагают, что этот заказ был сделан конфиденциальным заказчиком. «Семьдесят второй» демонстрирует обновленную башню, которая имеет динамическую защиту, а также расширенную нишу, усиленную противоударными решетчатыми щитами. Наводчик теперь оснащен многоканальным оптическим прицелом, аналогичным тем, что стоят на vt-4 (mbt-3000). В то же время командир оснащен панорамным прицелом, сравнимым с теми, что стоят на легких типах машин. Его огневая мощь была увеличена за счет установки дистанционно управляемого пулемета, однако его калибр остался на уровне 125 мм.

Рассекречена была обновленная версия. Эксперты отмечают насколько хорошо новое боевое отделение сочетается с существующей платформой — за исключением корпуса и ходовой части, которые остались без изменений — возможно, позже он будет полностью обвешен «реактивной броней» на лобовой и боковых проекциях, а также модернизирован более легкими гусеничными лентами и улучшенным двигателем. Ходовой прототип этой машины был впервые продемонстрирован в 2017 году, однако нет никаких данных о том, что им заинтересовались какие-либо иностранные заказчики. Недавно представленная версия была изменена в части внешнего оборудования, защиты корпуса и конструкции боевого модуля и, похоже, специально смоделирована для зарубежных покупателей.