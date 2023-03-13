Специалист Губанов: отказ работнику в отпуске при увольнении связан с графиком отпусков или невыполнением обязазанностей

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Источник: RT

В беседе с RT специалист Роман Губанов рассказал, возможно ли отказать сотруднику в отпуске при увольнении.



По его словам, отпуск с последующим увольнением разрешён законодательством, но отказ в предоставлении отпуска возможен.

Причиной отказа в отпуске могут послужить соглашение об увольнении и трудовой договор, если в договоре указано, что подчинённый должен отработать 2 недели без отпуска перед увольнением.

Причиной, при которой отпуск работнику не положен является его «увольнение за невыполнение обязанностей».

Руководитель может уволить работника без предоставления выходных дней, заявил собеседник RT, «если сотрудник совершил проступок, нарушил закон или трудовую дисциплину».

Кроме того, отказ руководителя зависит от графиков отпусков, если сотрудник заранее согласовал дату своего отпуска по утвержденному графику отпусков, то в эти даты он может уйти отдыхать.

«Если работник не обговорил этот вопрос и не отгулял свои выходные за время работы, то руководитель вправе сам решить, запретить или разрешить отпуск», — пояснил Роман Губанов.





