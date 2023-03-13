Смольный намерен временно трудоустроить тысячу петербуржцев

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

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Кроме того, ещё более тысячи человек из стоящих на учёте в Службе занятости устроят на общественные работы.

В этом году в Санкт-Петербурге будет трудоустроено не менее тысячи работников, которые находятся под угрозой увольнения. Об этом стало известно из из документа о внесении изменений в государственную программу Санкт-Петербурга «Содействие занятости населения в Санкт-Петербурге», подписанного губернатором Александром Бегловым.

«… общий объем бюджетного финансирования, предусматриваемый на реализацию дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда, в 2023 году составляет 176868 тысяч рублей. (Уровень софинансирования из федерального бюджета — 99%)», — рассказали в Управлении информации Северной столицы.

Так, в 2023 году планируют предоставить временную работу как минимум тысяче петербуржцев, которые находятся под риском увольнения. Кроме того, более 1,1 тысячи человек из зарегистрированных в Службе занятости и безработных граждан устроят на временные работы.