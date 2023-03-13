«Запад не оставляет России другого выхода»: жители Бильбао вышли на марш в поддержку РФ

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В испанском городе Бильбао более 2000 человек вышли на марш в поддержку России. Местные активисты и представители баскских организаций считают, что РФ стремится к миру с 2014 года, однако Запад не оставляет ей другого выхода. Именно по этой причине демонстранты выражают солидарность с властями России.

В конце проведённого марша участники акции повесили флаги РФ, ДНР и ЛНР на здании городской мэрии. Люди считают стратегию НАТО и военную поддержку Украины ошибкой, и призывают руководство ЕС направить все ресурсы на социальные нужды и на поддержку своего населения.