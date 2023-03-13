Шампанское для украинок и порка малолеток в России: резонансные новости недели

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Николай Хохлов, Журналист

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе.

Каминг-аут Пригожина.

В последнее время в медиаполе оживился создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Выяснилось, что к празднику 8 Марта российский бизнесмен подарил украинским женщинам грузовик с шампанским, захваченным в боях за Бахмут. Позже он и вовсе заявил, что хочет стать президентом Украины.

«Я принял решение в 2024 году баллотироваться в президенты. В президенты Украины. И буду конкурировать на этом посту с Порошенко и Зеленским. Если выиграю выборы в президенты Украины, то тогда будет всё хорошо, ребят. Снаряды будут не нужны», - сказал Пригожин. Своё заявление он назвал «политическим каминг-аутом».

Тем временем на прошлой неделе правительство РФ отказалось от идеи легализовать деятельность частных военных компаний в России. Законопроект о признании ЧВК законными ещё год назад был внесён в Госдуму фракцией «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП). Свой вердикт правительство объясняет тем, что предложенный к рассмотрению документ противоречит Конституции РФ, в которой прописан запрет на создание вооруженных формирований и организаций, угрожающих… целостности страны и безопасности государства.

Известно, что ЧВК «Вагнер» осуществляет свою деятельность за пределами страны, однако набор заключённых в свои ряды компания проводила именно на территории России.

«Необходимо легализовать это героическое воинское формирование, чтобы был закон, а не просто рассуждения, кто, что делает и на каком основании», - заявлял ранее председатель СРЗП Сергей Миронов.

Известно, что после своего выступления он получил в подарок от Евгения Пригожина кувалду.





Куда катится российский авторынок.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых машин и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в феврале упали на 62,1%. В 2022 году на фоне прекращения официальных поставок автомобилей из ЕС, США и Японии авторынок в РФ сократился почти на 59%.

Лидером рынка в феврале осталась Lada, реализация которой даже выросла на 5%. Отмечается, что увеличились продажи некоторых китайских брендов. В то же время продажи ГАЗа и УАЗа в минувшем месяце упали на 31% и 9% соответственно.

Также стало известно, что в 2022 году россияне оформили в ГИБДД почти 180 тыс. международных водительских удостоверений, необходимых для управления транспортными средствами за рубежом. По сравнению с 2021 годом, этот показатель увеличился в два раза.





Как пороть детей, чтобы подготовить их «к реальности взрослой жизни».

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в своём телеграм-канале ответил на вопрос подписчика:

«Скажите, владыка, можно ли пороть детей?»

Его ответ вызвал довольно широкий резонанс среди пользователей Интернета.

По мнению митрополита, главной целью воспитания ребенка является «подготовка его к взрослой жизни».

«Желая воспитать хорошего человека, мы можем окружить ребенка только добрыми людьми, транслировать ему один позитив, учить быть честным, отзывчивым, открытым», - отметил владыка. При этом он считает, что такое воспитание может быть… опасным, поскольку «наши добрые намерения могут разбиться о реальность и очень повредить в будущем».

Возможность «физического воздействия на детей» митрополит не исключает:

«Создание ребенку картины мира, в которой нет самой перспективы получить болезненное наказание, лишает его возможности подготовиться к реальности взрослой жизни».

«Было бы неверным считать физические наказания неприемлемыми, а все остальные допустимыми. Если, к примеру, наказывать ребенка тем, что мать неделю не будет с ним разговаривать, то по степени разрушительности для души это будет даже хуже, чем выпороть», - считает владыка.

При этом, он отметил, что наказание ребёнка не должно быть «вымещением на нём родительского негатива».

Напомним, что на прошлой неделе патриарх Кирилл призвал интернет-зависимых священников уйти из церкви.

«Для священника интернет - это не место, где он расписывается в своих интеллектуальных способностях, не место, где он производит впечатление, не место, где он собирает лайки. <...> Лучше вам оттуда уйти. Или снять с себя крестик и сказать: я в отставку ухожу, я себя полностью посвящаю этой стихии. Это, конечно, грех для того, кто так поступает <...>, но с другой стороны это, по крайней мере, честно», - приводит слова патриарха ТАСС.



